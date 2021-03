Coronavirus - Le président américain Joe Biden signe le plan de relance de 1.900 milliards de dollars -2

Malgré l'opposition en bloc des républicains, qui dénoncent des dépenses extravagantes et mal ciblées, les démocrates, majoritaires à la Chambre des représentants, ont adopté mercredi un plan de 1.900 milliards de dollars, un montant vertigineux équivalant au PIB de l'Italie. Louant "une victoire historique pour les Américains", Joe Biden a signé ce texte jeudi, soit , sept semaines après son arrivée à la Maison Blanche, depuis le Bureau ovale et prévu de multiplier les déplacements pour le défendre.

Grâce au feu vert du Congrès, des millions d'Américains vont toucher des chèques d'aides directes pour un montant global de quelque 400 milliards de dollars. Les chèques de 1.400 dollars par personne commenceront à être envoyés dès ce mois-ci, a précisé le conseiller économique de la Maison Blanche Brian Deese. Le plan prolonge en outre jusqu'en septembre des allocations chômage exceptionnelles qui devaient expirer le 14 mars et bénéficient à plus de 10 millions d'Américains. Au cours de la première semaine de mars, 712.000 personnes se sont encore inscrites au chômage contre 754.000 la semaine précédente, selon le département du Travail. La loi consacre également 126 milliards de dollars aux écoles, de la maternelle au lycée, pour soutenir leur réouverture malgré la pandémie, ainsi que 350 milliards en faveur des États et des collectivités locales.