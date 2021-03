Pierre-Yves Jeholet: «Une guerre scolaire serait irresponsable »

De quoi parler d’une guerre scolaire, comme certains le font déjà ? Pierre-Yves Jeholet est ferme : « On ne me fera pas croire que l’état d’esprit est le même qu’en 1879 ou en 1950. Une guerre scolaire serait indécente et irresponsable par rapport aux enjeux actuels en enseignement et à la crise sanitaire. »