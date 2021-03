Coronavirus: la task force et l’AFMPS suivent de près les problèmes danois liés au vaccin AstraZeneca

L’Agence nationale de la santé danoise a annoncé jeudi que le Danemark avait suspendu l’inoculation du vaccin d’AstraZeneca pour au moins deux semaines. Cette suspension intervient « après des rapports de cas graves de formation de caillots sanguins chez des personnes qui ont été vaccinées avec le vaccin Covid-19 d’AstraZeneca », a précisé l’Agence danoise de la Santé, tout en soulignant qu’« à l’heure actuelle, on ne peut pas conclure à l’existence d’un lien entre le vaccin et les caillots sanguins ». Un décès suspect a également été signalé.

L’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) et le groupe de travail sur la vaccination en Belgique suivent de près les problèmes survenus au Danemark avec le vaccin d’AstraZeneca, a indiqué jeudi un porte-parole de la task force.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a ouvert une enquête. « L’agence des médicaments et nos experts sont actuellement en contact avec l’EMA et suivent l’affaire de près », a souligné le porte-parole de la task force belge. Le cabinet du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke l’a également confirmé. « L’Agence danoise de la santé souligne qu’actuellement aucun lien de causalité n’a encore pu être établi entre les cas de caillots sanguins et le vaccin AstraZeneca », a-t-il en outre insisté.

Lire aussi Vaccin AstraZeneca suspendu: la confiance mise à mal

L’entreprise anglo-suédoise a déclaré jeudi être au courant de la décision de l’autorité sanitaire danoise. « La sécurité des patients est la plus haute priorité pour AstraZeneca. Les autorités de réglementation ont des normes claires et strictes en matière d’efficacité et de sécurité pour l’approbation de tout nouveau médicament, et cela inclut le vaccin Covid-19 d’AstraZeneca. La sécurité du vaccin a fait l’objet d’une étude approfondie lors des essais cliniques de phase 3 et les évaluations par les pairs confirment que le vaccin est généralement bien toléré », a souligné la société pharmaceutique dans un bref communiqué.