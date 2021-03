Le VAR annule un but de l’AC Milan: «Kessié m’a dit qu’il n’avait pas touché la balle de la main», affirme Saelemaekers (vidéo)

L’AC Milan a ramené un partage plus que mérité de Manchester United jeudi soir lors des huitièmes de finale aller de l’Europa League.

Les Italiens ont dominé et ont ouvert le score à deux reprises en première mi-temps mais les deux buts ont été annulés pour hors-jeu et une faute de main. Cette dernière a fait débat et Alexis Saelemaekers a sa version : « J’étais derrière donc je n’ai pas vu la partie du corps que la balle a touché mais c’est vrai que je lui ai demandé et il m’a dit qu’il ne l’avait pas touchée de la main donc je vais croire le joueur. C’est étrange que le but soit annulé, en plus l’arbitre n’a pas été voir le var. Il faut savoir jouer avec, ce n’est pas si grave que ça ».