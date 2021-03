Nouveau coup dur pour Hong Kong: la Chine justifie une réforme électorale «coup de poing»

Zhang Xiaoming, directeur adjoint exécutif du Bureau des affaires de Hong Kong et de Macao du Conseil d'État, Zhang Yong, directeur adjoint de la Commission des affaires législatives du Comité permanent du Congrès national du peuple chinois et Deng Zhonghua, directeur adjoint du Bureau des affaires de Hong Kong et de Macao du Conseil d'État, assistent à une conférence de presse du Conseil d'État sur la réforme électorale de Hong Kong, à Pékin, le 12 mars 2021. - AFP