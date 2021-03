Les 100.000 Belges qui doivent être vaccinés à domicile patienteront un mois

Environ 100.000 Belges qui peuvent bénéficier de la vaccination à domicile devront attendre au moins un mois de plus. Les médecins généralistes sont priés de les vacciner avec le vaccin Johnson&Johnson, rapportent vendredi Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen.

A partir de la semaine prochaine auront lieu les prochaines vaccinations à domicile des plus de 85 ans. Pour les personnes plus âgées qui ne sont pas à même de se rendre dans un centre de vaccination, la vaccination à domicile est possible. Il est envisagé de laisser cette tâche au soin des médecins généralistes.