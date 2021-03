Les droits des personnes handicapées désormais inscrits dans la Constitution

Cette révision est le fruit d’une initiative des sénateurs Bert Anciaux (sp.a), Sabine de Bethune (CD&V) et Philippe Courard (PS). Elle a été finalisée après plusieurs auditions et avis d’experts. La notion d’inclusion plutôt que d’intégration est mise en avant, conformément à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. De même, le texte vise la «personne en situation de handicap» afin de ne plus présenter le handicap sous l’angle seulement médical mais dans sa dimension «environnementale», c’est-à-dire la relation entre l’incapacité et l’environnement vue comme une cause possible d’exclusion.