Joe Biden: «Tous les Américains de plus de 18 ans pourront se faire vacciner d’ici le 1er mai»

Le locataire de la Maison Blanche a ordonné à tous les Etats la levée progressive des restrictions d’âge afin que tous les Américains adultes, de plus de 18 ans, soient éligibles au vaccin d’ici le 1er mai. «C’est beaucoup plus tôt que prévu!», a-t-il souligné.

Le président américain, Joe Biden, a affirmé que «tous les Américaines de plus de 18 ans pourront se faire vacciner (contre le Covid-19) d’ici le 1er mai», dans un discours officiel. Il a souligné que le «combat est loin d’être terminé», a-t-il affirmé à la population jeudi soir.

M. Biden a également mis en garde contre tout relâchement face au Covid-19, tout en martelant un message d’espoir et la promesse de «meilleurs jours à venir».

Lire aussi Rendant hommage aux victimes du coronavirus, Joe Biden annonce une accélération de la campagne de vaccination

Les Etats-Unis démontreront bientôt qu’ils ont «vaincu l’une des périodes les plus sombres et les plus dures» de leur histoire, a-t-il encore déclaré.