La baisse des revenus publicitaires a fortement affecté RTL Belgium l'an dernier

Malgré ce contexte, et sans doute grâce aux confinements, la famille des chaînes de télévision de RTL Belgium a augmenté sa part d'audience combinée parmi les consommateurs âgés de 18 à 54 ans à 36,1% (2019: 34,5%), maintenant sa position de leader incontesté du marché en Belgique francophone et augmentant son avance sur les chaînes publiques, se félicite sa maison-mère.

Le marché net de la publicité télévisée en Belgique francophone a été estimé en baisse de 10,3% en 2020, selon RTL. Une conséquence de la crise et de la frilosité des annonceurs face à une croissance en berne ou empêchée, en particulier durant le premier confinement.

Sa chaîne phare, RTL-TVI, a augmenté sa part d'audience pour atteindre 27,1% (2019: 25,3%) - 11,8 points de pourcentage devant La Une et 14,1 points de pourcentage devant TF1. Le RTL Info 19h a augmenté sa part d'audience moyenne dans le groupe cible commercial à 43,3% (2019: 39,2%), reflétant le fort intérêt des Belges pour les émissions d'information durant la crise du coronavirus.

Le service de streaming RTL Play a, par ailleurs, enregistré de solides performances en 2020, avec une moyenne de 200.400 utilisateurs actifs par mois, contre 155.000 un an plus tôt, et 18,6 millions de vidéos vues par rapport aux 12,5 millions regardées en 2019.