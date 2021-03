Aedifica acquiert 4 maisons de repos en Irlande, son second investissement dans le pays

Après l'achèvement de cette transaction dans le courant des prochaines semaines, le portefeuille d'Aedifica en Irlande comprendra donc 5 maisons de repos pour un montant de plus de 50 millions d'euros.

Les quatre maisons de repos sont situées dans des quartiers résidentiels du sud-est de l'Irlande et représentent ensemble 233 lits. Le rendement locatif net est d'environ 5,5%, selon Aedifica.

L'entreprise, spécialisée en immobilier de santé et plus particulièrement dans le logement des seniors, a franchi le cap des 500 sites au sein de son portefeuille, avait-elle indiqué fin février lors de ses résultats annuels. Elle est présente dans sept pays: Finlande, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Irlande, Pays-Bas et Suède.