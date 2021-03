José Mourinho croise les doigts pour Harry Kane en vue du derby contre Arsenal

Le ‘Special One’ est ensuite revenu sur la victoire des siens contre les Croates. « Pour que ce soit un bon résultat, nous devons nous qualifier pour le tour suivant. Et quand ce sera le cas, nous pourrons estimer que ce match aller était positif. Gagner 2-0 à domicile n’est jamais un mauvais résultat en théorie mais nous méritions de marquer un but de plus et d’être dans une meilleure position encore. Il vaut parfois mieux obtenir une courte victoire et garder la concentration pour le retour. »