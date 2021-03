Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1: le programme des matches du week-end à l’étranger avec quelques chocs

L’affiche du week-end, c’est sans contestation possible le derby entre Arsenal et Tottenham. Mais d’autres rencontres s’annoncent également intéressantes. Comme par exemple le déplacement de Chelsea à Leeds ou le match de Manchester City qui veut continuer à tracer son chemin vers le titre.

Si, chez nous, la Coupe de Belgique est à l’honneur ce week-end avec les demi-finales entre Eupen et le Standard samedi soir puis Anderlecht et Genk le lendemain, les plus grands championnats au monde reprennent pour leur part leur rythme effréné après une semaine européenne.

Crystal Palace – West Brom 16h

Everton – Burnley 18h30

Fulham – Manchester City 21h

Dimanche 14 mars

Southampton – Brighton 13h

Leicester – Sheffield United 15h

Arsenal – Tottenham 17h30

Manchester United – West Ham 20h15

Lundi 15 mars

Wolverhampton – Liverpool 21h

Liga

Et si Eden Hazard retrouvait du temps de jeu au Real Madrid ? La question est posée et le suspense de rigueur. Une chose est sûre, le peuple belge aura les yeux rivés sur le match du club madrilène ce samedi après-midi.

Vendredi 12 mars

Levante – Valence 21h

Samedi 13 mars

Alavés – Cadix 14h

Real Madrid – Elche 16h15

Osasuna – Valladolid 18h30

Getafe – Atlético Madrid 21h

Dimanche 14 mars

Celta Vigo – Athletic Bilbao 14h

Grenade – Real Sociedad 16h15

Eibar – Villarreal 18h30

Séville – Betis Séville 21h

Lundi 15 mars

Barcelone – Huesca 21h

Serie A

Le choc entre l’AC Milan et Naples s’annonce spectaculaire. Tout comme le déplacement de l’Inter Milan d’un certain Romelu Lukaku au Torino. Quant à la course au titre, elle fait plus que jamais rage. Bref, cette journée de championnat s’annonce capitale.

Vendredi 12 mars

Lazio Rome – Crotone 15h

Atalanta Bergame – Spezia 20h45

Samedi 13 mars

Sassuolo – Hellas Vérone 15h

Benevento – Fiorentina 18h

Genoa – Udinese 20h45

Dimanche 14 mars

Bologne – Sampdoria Gênes 12h30

Parme – AS Rome 15h

Torino – Inter Milan 15h

Cagliari – Juventus Turin 18h

AC Milan – Naples 20h45

Bundesliga

Le choc de la journée, c’est Leipzig-Francfort. Mais d’autres rencontres pourraient connaître une pluie de buts…

Vendredi 12 mars

Augsbourg – Mönchengladbach 20h30

Samedi 13 mars

Wolfsburg – Schalke 04 15h30

Union Berlin – Cologne 15h30

Mayence – Fribourg 15h30

Werder Brême – Bayern Munich 15h30

Dortmund – Hertha Berlin 18h30

Dimanche 14 mars

Bayer Leverkusen – Bielefeld 13h30

RB Leipzig – Eintracht Francfort 15h30

Stuttgart – Hoffenheim 18h

Ligue 1

C’est devenu une habitude, la majeure partie de la journée se disputera le dimanche. Avec, pour terminer, un intéressant PSG-Nantes…

Vendredi 12 mars

Reims – Lyon 21h

Samedi 13 mars

Angers – Saint-Etienne 13h

Marseille – Brest 17h

Dimanche 14 mars

Nîmes – Montpellier 13h

Lens – Metz 15h

Rennes – Strasbourg 15h

Lorient – Nice 15h

Dijon – Bordeaux 15h

Monaco – Lille 17h05

Paris SG – Nantes 21h