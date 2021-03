Yves Van Laethem: «Le nombre de clusters est toujours plus élevé sur le lieu de travail» (vidéo)

Comme chaque vendredi, le Centre de crise fait le point sur la situation sanitaire en Belgique. Steven Van Gucht et Yves Van Laethem ont notamment abordé le nombre toujours plus élevé de clusters sur les lieux de travail.

Par U.S.

Les experts du Centre de crise ont fait le point sur la situation sanitaire du pays lors de sa deuxième et dernière conférence de presse de la semaine. Les chiffres relatifs au coronavirus continuent de jouer au yo-yo. « Nous constatons une légère augmentation du taux d’infection (2 %) sur une base hebdomadaire », ont déclaré les porte-parole interfédéraux. « Le nombre d’hospitalisations et de décès stagne », ont-ils ajouté. Selon Steven Van Gucht et Yves Van Laethem, citant les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour vendredi matin, entre le 5 et le 11 mars, il y a eu en moyenne 146,1 admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une baisse de 6 % par rapport à la période de référence précédente. Au total, 1.910 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 446 patients traités en soins intensifs.

Selon les chiffres de Sciensano, entre le 2 et le 8 mars, 2.422 nouvelles contaminations ont été dépistées en moyenne par jour. « Cette hausse est en particulier marquée chez les enfants de moins de 10 ans, pour lesquels la hausse est de 29 %. Le taux d’infection le plus élevé reste chez les adolescents, et les personnes de 30 ans », a détaillé Yves Van Laethem.