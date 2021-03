Un cinquième pays européen suspend à son tour le vaccin AstraZeneca

Le vaccin d’AstraZeneca contre le Covid-19 était dans l’oeil du cyclone jeudi, avec la suspension des injections par le Danemark, l’Islande et la Norvège. L’Agence nationale danoise de la Santé, la première à annoncer cette décision, a invoqué la prudence face à des «cas graves de formation de caillots sanguins chez des personnes vaccinées», même si «à l’heure actuelle, on ne peut pas conclure à l’existence d’un lien entre le vaccin et les caillots sanguins». Les autorités sanitaires norvégiennes et islandaises ont également invoqué le principe de «précaution».

Ce vendredi, elles ont été suivies par la Bulgarie, qui a suspendu à son tour le vaccin AstraZeneca. «J’ordonne un arrêt des vaccinations avec AstraZeneca jusqu’à ce que l’Agence européenne des médicaments (EMA) dissipe tout doute quant à son innocuité», a déclaré Boïko Borissov, cité dans un communiqué, réclamant une preuve «écrite» de la part du régulateur européen.