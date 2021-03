Deutsche Bank gonfle ses bonus malgré les mises en garde

La rémunération totale du directoire s'est elle élevée à 50 millions d'euros pour 2020, le groupe expliquant avoir raboté son plan initial de 4,6 millions d'euros pour les huit membres de l'instance dirigeante en raison du "contexte de la pandémie Covid-19 et son impact économique", selon un communiqué. L'équipe de direction a notamment renoncé à un douzième de son salaire annuel.

Au sein de la première banque allemande, le montant total des primes versées au personnel a été porté à 1,9 milliard d'euros l'an dernier, en hausse de 29% sur un an.

Avant cette publication, l'agence Bloomberg et le quotidien économique allemand Handelsblatt avaient rapporté que le superviseur logé au sein de la Banque centrale européenne était intervenu pour inciter la banque allemande à réduire les paiements prévus.

La part variable de la rémunération du directoire a représenté à elle seule 27,5 millions d'euros en 2020, contre environ 15 millions un an auparavant.

Le président du directoire, Christian Sewing, est gratifié d'une rémunération de 7,4 millions d'euros, dont 60% relèvent de diverses primes étalées dans le temps.

La banque avait l'intention d'aller plus loin mais a dû modérer ses ardeurs sur "la rémunération variable liée à la performance" du groupe par rapport à ce qui aurait été "nécessaire", indique le rapport annuel.

En décembre, la BCE avait officiellement réitéré son appel à une "modération extrême" de la rémunération variable des salariés de banques, insistant sur la nécessité de conserver un niveau de capital permettant d'affronter les turbulences financières.

La banque d'investissement, avec 4.258 salariés fin 2020 - principalement des courtiers sur les marchés -, se partage près de la moitié du gâteau (47%), soit 876 millions d'euros. En comparaison, 602 millions d'euros de primes avaient été attribués en 2019 à près de 11.000 salariés.

Cette division a le plus contribué au retour aux bénéfices l'an dernier et est aussi la plus frappée par une lourde restructuration engagée en 2019, visant à réduire les effectifs globaux de la banque de 18.000 personnes d'ici 2022.

L'an dernier, 684 salariés - sur près de 85.000 - ont perçu une rémunération totale d'un million d'euros ou plus, soit 100 de plus qu'avant la pandémie.

Cinq banquiers ont reçu une rémunération supérieure à celle du patron Christian Sewing, en ayant gagné selon les cas entre 8 et 11 millions d'euros.