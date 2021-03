Avant la demi-finale, revivez en images le dernier Standard-Eupen en Coupe: il y avait eu un score fleuve et un exploit individuel

Si les supporters liégeois ont encore en tête le fantastique but inscrit par Arnaud Bodart dans les arrêts de jeu lors de la dernière confrontation entre le Standard et Eupen, il existe une rencontre entre les deux blasons dont certains fans principautaires ne se souviennent certainement pas. Pour cause, si le jeune portier des Rouches a arraché miraculeusement un point en novembre dernier, le matricule 16 n’avait pas éprouvé les mêmes difficultés lors de son dernier affrontement en Coupe avec les Pandas.