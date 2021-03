Vaccin AstraZeneca: des allergies sévères ajoutées aux possibles effets secondaires

Suspendu dans cinq pays

Le vaccin d’AstraZeneca contre le Covid-19 est dans l’oeil du cyclone, alors qu’il a été suspendu par le Danemark, l’Islande et la Norvège. L’Agence nationale danoise de la Santé, la première à annoncer cette décision, a invoqué la prudence face à des «cas graves de formation de caillots sanguins chez des personnes vaccinées», même si «à l’heure actuelle, on ne peut pas conclure à l’existence d’un lien entre le vaccin et les caillots sanguins». Les autorités sanitaires norvégiennes et islandaises ont également invoqué le principe de «précaution».