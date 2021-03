Disneyland Paris ne rouvrira pas comme prévu le 2 avril

Après avoir cessé son activité entre le 13 mars et le 15 juillet, Disneyland Paris - qui emploie 17.000 personnes - était à nouveau fermé depuis le 30 octobre.

Le 18 janvier dernier, il avait déjà repoussé sa date de réouverture - fixée au 13 février - pour avancer celle du 2 avril, «si les conditions le permettent», avait-il averti.

Vendredi, sur la page d’accueil de son site, le parc indique que «compte tenu de la situation actuelle et des restrictions de déplacements en Europe», il «ne rouvrira pas le 2 avril comme initialement prévu. Nous restons optimistes quant à notre réouverture prochaine et nous vous tiendrons informés dès que possible sur notre site internet», est-il précisé.