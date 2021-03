Mbaye Leye avant Eupen-Standard: «On peut faire quelque chose de génial dans une saison de merde»

Double bonne nouvelle pour le Standard, qui ne compte plus de blessés et ne présente aucun cas positif au Covid. « Cela fait longtemps qu’on n’a plus eu un noyau au grand complet, ou presque, et cela fait du bien de les avoir tous », explique Mbaye Leye en préface à la demi-finale de Coupe de Belgique que le Standard disputera samedi (20h45) à Eupen. « On arrive devant une porte où on peut faire quelque chose de génial dans une saison de merde. On va jouer un match très important, où il faudra que chacun soit à 100 %. »

Le technicien sénégalais, passé comme joueur à Eupen, sait que la tâche du Standard sera difficile eu égard au potentiel eupenois. « Eupen a un compartiment offensif redoutable avec des joueurs qui connaissent bien le championnat comme Musona et Peeters, alors que Prevljak marque des buts d’attaquant en étant présent dans le rectangle peut faire la différence. Derrière, il y a de la taille et de la puissance ». Plus globalement, Leye garde un bon souvenir d’Eupen. « Je sais que c’est un club familial, que les gens qui y travaillent donnent tout. Dommage que ce club n’a pas assez de supporters, mais c’est un club bien dirigé ».