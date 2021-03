Harry et Meghan plus impopulaires que jamais au Royaume-Uni après leur interview choc

Selon cette enquête réalisée par l’institut YouGov sur 1.664 adultes, les Britanniques sont pour la première fois plus nombreux à avoir une opinion négative (48%) du prince Harry, 36 ans et sixième dans l’ordre de succession à la couronne, que positive (45%).

Le prince Harry et de son épouse Meghan Markle atteignent des records d’impopularité auprès des Britanniques après leur interview confession à la télévision américaine et leurs accusations de racisme, selon un sondage publié vendredi.

Et 31% des sondés ont une opinion positive de Meghan Markle, ex-actrice américaine de 39 ans, tandis qu’une majorité de 58% la considère de manière négative.

A contrario, les données suggèrent que la popularité du reste de la famille royale n’a pas été entamée par les révélations du duc et de la duchesse de Sussex.

Ils ont avancé une pression médiatique intenable, le racisme et l’absence de soutien de la famille royale face aux pensées suicidaires de Meghan pour justifier leur retrait de la monarchie. Ils ont rapporté une conversations de la part d’un membre non nommé de la famille royale sur la couleur de peau qu’aurait leur fils Archie avant sa naissance.

La reine Elizabeth II caracole toujours en tête des figures royales préférées, avec un taux d’approbation de 80%. Le prince William, frère de Harry et deuxième dans l’ordre de succession, ainsi que son épouse Kate restent également très populaires, avec environ trois quarts d’opinions favorables.

Seul le prince Charles, père d’Harry et héritier de la couronne, a pâti de l’interview, avec une augmentation de 6 points des opinions négatives à son encontre (à 42%), chutant parallèlement de 9 points dans les avis favorables (à 49%).

Tout n’est cependant pas noir pour les «Sussex», puisqu’une analyse en profondeur révèle une grande disparité en fonction de l’âge des sondés: la majorité des Britanniques de 18-24 ans ont ainsi une opinion positive du prince Harry (59%) et de Meghan Markle (55%).

Par ailleurs, les sondages leur sont bien plus favorables aux États-Unis, où la popularité de Harry et Meghan a grimpé en flèche après l’interview chez leur amie Oprah Windfrey, pour atteindre respectivement 69% (+23 points) et 67% (+22 points) de taux d’approbation.

Ce qui en fait les personnages les plus aimés de la famille royale, passant même devant la reine (65% d’opinions positives), selon ce sondage Morning Consult.