Paris-Nice: Primoz Roglic remporte la 6e étape et renforce son leadership

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté la sixième étape de Paris-Nice (WorldTour) entre Brignoles et Biot (202.5 km) vendredi. Le Slovène, qui conserve son maillot jaune de leader, a devancé Christophe Laporte (Cofidis) et Michael Matthews (Team BikeExchange). Dylan Teuns (Bahrain Victorious) termine quatrième et meilleur Belge. Après une tentative de Rémi Cavagna (Deceuninck-QuickStep) et Matteo Trentin (UAE Emirates), une échappée de six coureurs se formait après les Côtes des Tuillières, la première difficulté du jour. Un groupe où l’on retrouvait notamment Victor Campenaerts (Qhubeka ASSOS) accompagné de Julien El Fares (Education First-Nippo), Alexey Lutsenko (Astana), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Anthony Perez (Cofidis) et Jonathan Hivert (B&B Hotels).

Alors que l’écart entre le peloton et l’échappée se stabilisait autour des 2 : 50, Brandon McNulty, 3e du général et porteur du maillot blanc, chutait à un peu plus de 100 km de l’arrivée et était contraint à l’abandon.

À 35 km de la ligne, le peloton se mettait en route et l’écart de l’échappée fondait comme neige au soleil. Dans l’ascension vers le dernier sprint intermédiaire, Elissonde lâchait ses derniers partenaires d’échappée et tentait sa chance en solitaire. Le Français était rejoint par l’Allemand Jonas Rutsch (Education First-Nippo) à 14 km de l’arrivée.