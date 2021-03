L'Australien Mathias Cormann élu secrétaire général de l'OCDE (2)

Le vote doit être validé formellement par le Conseil, l'organe directeur de l'Organisation de coopération et de développement économiques, lors de sa réunion mardi. Le nouveau secrétaire général est appelé à prendre ses fonctions début juin.

Mathias Cormann, né en Belgique en 1970 et naturalisé australien en 2000, a été élu "à une courte majorité lors de la réunion des chefs de délégation", devant la Suédoise Cécilia Malmström, ancienne commissaire européenne au Commerce, ont ajouté ces sources.

L'OCDE, qui compte 37 membres et a fêté ses 60 ans en 2020, a réussi notamment à faire reculer les paradis fiscaux et le secret bancaire, et conduit actuellement les négociations pour réformer la fiscalité des multinationales.