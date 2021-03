Lidl lance la construction de sa future plateforme logistique de La Louvière

La superficie totale du futur site est de 41.805m². La plateforme sera située sur le site de "Garocentre Magna Park", à proximité de la E42. Le nouveau projet permettra l'engagement d'une douzaine de collaborateurs.

La construction du nouveau centre de logistique, qui approvisionnera quelque 60 magasins dans la province de Hainaut, de Brabant wallon et en Région bruxelloise, représente un investissement de 75 millions d'euros. "Le nouveau centre sera pourvu d'un espace de réfrigération et de congélation de plus de 15.500 m², afin de conserver les produits frais et les marchandises congelées dans des conditions optimales", a indiqué Julien Wathieu, porte-parole de Lidl.

La chaîne de supermarchés intègrera de nombreuses innovations technologiques et durables au sein de son futur centre louviérois, notamment la récupération des eaux et de la chaleur, y compris à travers les installations de refroidissement, des bornes de rechargement électrique pour voitures et vélos ou encore de l'éclairage LED.