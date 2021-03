A.S. Adventure appartient désormais pour moitié à ses banques (2)

"Les différents actionnaires confirment ainsi leur confiance absolue dans la société. Même en l'année exceptionnelle 2020, les marques de détail au sein du groupe A.S. Adventure se sont avérées rentables (avec, entre autres, A.S. Adventure & Juttu en Belgique et Bever aux Pays-Bas). Le chiffre d'affaires a connu une baisse en raison des périodes de confinement ayant comme conséquence la fermeture obligatoire des magasins non essentiels mais les bonnes performances en ligne et une clientèle très fidèle ont prouvé la force et la fiabilité des différents concepts de boutiques", soutient le groupe.