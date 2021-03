Vive polémique au Standard: les abonnés de cette saison craignent de ne jamais être remboursés!

En cause, un sondage actuellement organisé par une société spécialisée auprès d’un panel d’abonnés, à qui il est demandé s’ils possèdent un abonnement, s’ils sont prêts à faire un don du montant de leur abonnement à leur club ou, si non, ce qu’ils en attendent, et s’ils sont décidés à reprendre un abonnement pour la saison 2021-2022. La question posée à plusieurs centaines d’abonnés, relative à la possibilité d’effectuer un don au Standard, a déclenché son lot de commentaires. Plutôt négatifs, certains ne comprenant pas pourquoi tous les abonnés ne sont pas sondés et suspectant leur club de ne pas vouloir procéder au remboursement. À Sclessin, on avoue ne pas bien comprendre cet emballement, dès l’instant où ce sondage n’engage à rien et sert à prendre le pouls des abonnés avant de définir les options qui conviennent et seront donc proposées. En sachant que le club liégeois n’obligera évidemment personne à effectuer un don et que si la question est posée, c’est parce que plusieurs fans s’étaient manifestés, dans la foulée de l’annulation des playoffs 1 la saison dernière, pour proposer à leur club, privé de rentrées importantes eu égard à la situation sanitaire, de conserver le montant de leur mini-abonnement. Cela étant, le Standard devrait revenir vers ses abonnés d’ici à la fin de la phase classique, comme c’était prévu au départ, pour proposer plusieurs formules. Lesquelles pourront passer par un réabonnement pour la saison 2021-2022, un remboursement, un don, des compensations ou un crédit à utiliser ultérieurement.