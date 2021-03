LOV Group en négociations exclusives pour racheter la Maison Ladurée

"Ce rapprochement" avec LOV Group, "qui entend renforcer sa présence dans le domaine du luxe", permettrait d'accompagner Ladurée "dans son plan de croissance en France et à l'international", ont ajouté les actionnaires du groupe Holder, également propriétaires des boulangeries Paul.

"LOV Group et le groupe Holder annoncent entrer en négociation exclusive en vue de la potentielle cession de la Maison Ladurée, filiale du groupe Holder", qui pourrait survenir d'ici l'été, ont annoncé les actionnaires d'Holder dans un communiqué.

Ces négociations ont été confirmées à l'AFP par un porte-parole de la société LOV Group, une holding fondée en 2008 et présidée par l'homme d'affaires Stéphane Courbit.

LOV Group est présent dans 23 pays et possède des filiales dans trois activités: la production audiovisuelle (Banijay), les paris sportifs en ligne (Bet Clic) et l'hôtellerie de luxe (palace Les Airelles à Courchevel), selon son site internet.

Ladurée, fabricant de macarons depuis 1862, compte actuellement un réseau de 107 boutiques implantées dans un total de 22 pays. La maison emploie 1.800 collaborateurs, détaille la communication de l'enseigne.

Le groupe Holder détient Ladurée depuis 1993. Outre les macarons, les boutiques et salons de thé proposent des pâtisseries, des spécialités salées, de l'épicerie fine, ainsi que du maquillage et des produits divers (bougies, parfums, etc.).