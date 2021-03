Le défenseur du Standard Moussa Sissako s’exprime avant le déplacement à Eupen: «Je pense ne pas m’en être trop mal sorti»

Titularisé par Mbaye Leye lors du quart de finale de Coupe de Belgique contre le FC Bruges puis dimanche dernier à Mouscron, Moussa Sissako a su saisir sa chance dans une défense à trois, aux côtés de Merveille Bokadi et Konstantinos Laifis. « C’était le bon moment de le lancer parce qu’il fallait changer un peu et que Noë (Dussenne) était suspendu », explique l’entraîneur du Standard, qui rappelle que le jeune (20 ans) défenseur franco-malien aurait dû effectuer ses grands débuts en équipe première bien plus tôt, en mars 2020 à Zulte Waregem, dans le cadre de la trentième et dernière journée de phase classique du championnat, avant que la crise sanitaire ne mette un terme à la compétition. « Je m’en doutais parce que Zinho Vanheusden avait reçu une carte rouge (contre Saint-Trond) et que Laifis souffrait d’une rage de dent », commente Sissako. « Cela aurait été génial, mon frère jouant précisément à Zulte Waregem. C’est comme ça, c’est le foot, c’est la vie ».

Ses premiers pas officiels sous le maillot du Standard, Moussa Sissako les avait faits le 3 février dernier, dans le bourbier de Seraing en seizième de finale de la Coupe. « J’avais provoqué un penalty et cela m’était resté en travers de la gorge », dit l’intéressé qui, depuis, a encore accumulé du temps de jeu. « Je trouve que lors des matches suivants, je ne m’en suis pas trop mal sorti même si on peut toujours être meilleur ». Mbaye Leye a apprécié ses qualités et son apport. « Moussa est capable d’aller au duel et possède toutes les qualités du défenseur moderne », dit-il.

En attendant, Sissako, qui avoue être fan de Sergio Ramos autant qu’il ne l’était, petit, de Paolo Maldini, profite de chaque instant après s’être occasionné à la mi-juin, durant la campagne de préparation, une fracture du cinquième métatarse du pied droit qui avait nécessité une opération et une longue rééducation. « J’étais content pour Hugo (Siquet), Nico (Raskin) et Damjan (Pavlovic) lorsqu’on a fait appel à eux, même si moi je n’avais pas mon temps de jeu. Ce que je voulais surtout, c’est progresser. Aujourd’hui, cela me fait plaisir de jouer, parce que j’ai beaucoup travaillé pour ça. Je veux continuer à jouer le maximum… »