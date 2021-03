Wout van Aert après la 3e étape de Tirreno-Adriatico: «J’étais obligé de faire cet effort stupide»

Piégé par l’équipe Deceuninck-Quick-Step, Wout van Aert a terminé deuxième de la 3e étape de Tirreno-Adriatico vendredi. Il n’en garde pas moins le maillot de leader.

« Je suis heureux d’avoir gardé le maillot bleu mais en même temps, je suis déçu d’avoir terminé deuxième. J’ai perdu le sprint parce que j’ai comblé l’écart avec Zdenek Stybar. C’était bien joué de la part de Deceuninck-Quick-Step », a reconnu van Aert. « Julian Alaphilippe a creusé l’écart lorsque Stybar a attaqué. J’ai décidé en une fraction de seconde de faire cet effort stupide parce que Mathieu était dans ma roue. Quoi qu’il en soit, à ce moment-là, je devais foncer. Dommage, car il y avait plus à faire si j’avais sprinté avec des jambes plus fraîches. Je me sentais vraiment fort, je pouvais encore pousser, mais quand Mathieu m’a dépassé, je n’ai pas pu accélérer ».

« Avec cette deuxième place, je prends à nouveau des secondes de bonification, mais j’aurais préféré gagner. Vingt secondes sur Pogacar c’est trop peu pour l’étape difficile de samedi. La tactique est simple : m’accrocher le plus longtemps possible et si je dois lâcher prise, essayer de limiter les dégâts. Ce serait au-dessus de toutes les attentes que je puisse garder le maillot avec cette petite avance dans la montée finale vers Prato di Tivo. Il est très possible que je perde le maillot, mais c’est une nouvelle situation pour moi et je suis prêt à me battre pour le défendre. Heureusement, il y a trois autres étapes après cela et elles me conviennent mieux », a conclu van Aert.