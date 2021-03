Pour le particulier, la livraison de lettres ou colis en J+1 n'est pas un besoin universel

Le retrait des timbres Prior (jour+1) du service postal universel correspond aux besoins actuels des utilisateurs particuliers, selon cette étude réalisée tous les trois ans et dont le but est de cerner les éventuels nouveaux besoins des utilisateurs ainsi que certaines tendances.

Les utilisateurs particuliers s'attendent à une livraison des lettres et des colis en jour+3 mais une livraison qui prendrait davantage de temps est, en revanche, inacceptable à leurs yeux.

L'étude montre que les utilisateurs particuliers sont disposés à payer 10 centimes de plus pour une livraison prior (Jour+1) par rapport à la livraison standard non prior (Jour +3) pour les envois de correspondance. La différence de prix entre les deux produits est actuellement de 50 cents (respectivement 1,60 et 1,10 euro).