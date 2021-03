Le Sporting de Charleroi arrache un partage inespéré face au FC Bruges

La rencontre entre le Sporting de Charleroi et le FC Bruges était initialement prévue le 14 février dernier, mais elle avait été reportée à cause des conditions climatiques et de l’état du terrain au Mambourg. Depuis ce report, les Carolos ne sont pas parvenus à relever la tête avec un bilan de 2 points sur 9 et un partage contre Saint-Trond vendredi dernier. Leader avec 15 points d’avance sur l’Antwerp, son plus proche poursuivant, le Club a, pour sa part, l’occasion d’asseoir encore davantage sa domination sur la D1A.

Fortement touchées par le coronavirus ces dernières semaines, les troupes de Philippe Clement avaient récupéré Hans Vanaken, Noa Lang, Stefano Denswil et Matej Mitrovic la semaine dernière. Cette semaine, l’entraîneur brugeois a enregistré les retours de Charles De Ketelaere, positif au coronavirus, et Bas Dost, blessé aux ischios-jambiers. Seul Odilon Kossounou, suspendu, manque à l’appel.