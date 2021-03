Thomas Bach rejette tout boycott des JO de Pékin en 2022: «Un boycott n’a jamais rien donné»

Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a rejeté vendredi les appels au boycott des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin du 4 au 20 février 2022 en raison du traitement réservé par la Chine au peuple ouïgour et d’autres questions relatives aux droits humains. Le nouvel Agenda olympique 2020+5 a été approuvé à l’unanimité et les e-sports n’ont toujours pas trouvé grâce aux yeux du CIO.

« Les Soviétiques ont quitté l’Afghanistan en 1989. Le boycott n’a servi à rien, si ce n’est à punir nos propres athlètes, ce qui a conduit au contre-boycott (mené par les Soviétiques et la plupart des pays d’Europe de l’Est à Los Angeles en 1984). Pourquoi puniriez-vous les athlètes de votre pays si vous avez un différend avec le gouvernement d’un autre pays ? », a déclaré Bach, médaillé d’or en escrime en 1976 et lui-même victime du boycott de Moscou, car l’Allemagne de l’Ouest n’était pas présente non plus.

Le CIO doit devenir plus numérique et adopter les e-sports, renforcer les droits et les responsabilités des athlètes, stimuler les sports propres, rendre les Jeux plus durables et renforcer leur caractère unique.

« Nous devons nous préparer à ce nouveau monde. Nous avons besoin d’une vision de ce à quoi ce nouveau monde ressemblera, et c’est pour cette raison que nous avons lancé une discussion mondiale pour amorcer une telle vision », a déclaré le patron du CIO.

L’Agenda olympique est l’enfant chéri de Bach. Sa première mouture, l’Agenda olympique 2020, a été introduite en 2014 et visait à rendre les Jeux plus durables, ainsi qu’à les rendre moins onéreux.

Il reste encore à voir si les athlètes auront à l’avenir davantage de possibilités commerciales et aussi davantage de droits d’expression aux Jeux.

Les protestations sur le podium, comme celles de Tommie Smith et de John Carlos en 1968 contre le racisme, sont interdites par la Règle 50, qui est aujourd’hui remise en question par de nombreuses personnes dans le cadre des manifestations de Black Lives Matter, et par les fédérations sportives qui autorisent les protestations lors de leurs événements.

La présidente de la commission des athlètes du CIO, Kirsty Coventry, a déclaré qu’ils avaient discuté avec 3500 athlètes de 185 pays et qu’ils étaient en train de rassembler les commentaires.

En ce qui concerne les sports électroniques virtuels (e-sports) en plein essor, Thomas Bach a déclaré que le CIO n’avait pas renoncé à son refus initial pour des raisons commerciales.

Selon lui, les sports virtuels comportant des éléments physiques doivent être mieux réglementés, tandis que concernant les e-sports non physiques, la tâche consiste à inciter les joueurs à pratiquer des activités physiques. « Notre principale motivation est de chercher des moyens d’inciter les personnes qui jouent à ces jeux à faire des choses réelles. Pourquoi n’essayez-vous pas de frapper le ballon vous-même », a déclaré Thomas Bach. Celui-ci a également précisé que le CIO avait « une ligne rouge » en ce qui concerne la violence et la discrimination de ces e-sports, car « nous ne voulons pas avoir affaire à un jeu contraire à nos valeurs olympiques. »