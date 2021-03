Verviers: le PTB porte plainte à propos d’accusations de corruption

Le 28 juin 2020, en conférence de presse, Mme Targnion avait relayé l’accusation portée par son président de CPAS, Hasan Aydin (PS), à l’encontre de l’échevin MR qui aurait, selon l’élu socialiste, reçu des dessous de table provenant de promoteurs immobiliers. En décembre dernier, un conseiller communal et un échevin s’étaient par ailleurs accusés mutuellement de copinage par presse interposée.

Le PTB vierviétois a déposé une plainte officielle auprès du ministre des Pouvoir locaux, Christophe Collignon, afin qu’une enquête soit menée sur les accusations de corruption faites par la bourgmestre de Verviers Muriel Targnion (ex-PS) et portant sur son échevin de l’urbanisme, le libéral Freddy Breuwer, a annoncé vendredi le parti de gauche radicale.

A la suite de ces déclarations, le PTB avait demandé le 22 février la réunion de la commission de déontologie communale lors du conseil communal, réclamant de la transparence. « Soit ces accusations sont vraies et les élus concernés doivent rendre compte de leurs actes. Soit elles sont fausses et il est important de le faire savoir largement », avait déclaré le leader PTB Laszlo Schonbrodt. Le groupe politique n’avait pas été suivi dans ce raisonnement.

« Si une question de corruption ne suffit pas à la réunir, on ne voit pas bien ce qu’il faudrait de plus. Cela montre à quel point l’entre-soi en politique est problématique. Ce sont des conseillers qui doivent décider du contrôle des conseillers et du coup rien n’est fait. Voilà pourquoi nous nous tournons maintenant vers la tutelle », a-t-il ajouté.

L’échevin libéral, directement concerné, avait indiqué n’avoir rien à se reprocher à ce sujet.