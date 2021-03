Joris Kayembe après le partage du SC Charleroi arraché face à Bruges: «Ce serait une honte de ne pas aller en playoffs»

Le Sporting de Charleroi est parvenu à décrocher un point face au FC Bruges ce vendredi soir. Les choses avaient pourtant mal démarré pour les Zèbres avec un but encaissé dans les premières minutes suite à des erreurs défensives. L’égalisation est finalement tombée dans les tout derniers instants de la tête de Shamar Nicholson.

« Prendre un point face à Bruges et marquer, ça fait du bien », a réagi le buteur carolo à l’issue de la rencontre au micro d’Eleven Sports. « La course aux playoffs n’est pas encore finie, car le classement est très serré. Il faut continuer à se battre et à y croire. »

Joris Kayembe est lui aussi parfaitement conscient qu’il faut accrocher les playoffs. « On se bat pour ça. On se doit d’aller en playoffs, ce serait une honte de terminer la saison après la phase classique » a commenté le défenseur avant d’analyser le match de ce vendredi. « Ce soir, on a eu une première mi-temps compliquée où on a beaucoup subi. On se devait malgré tout d’au moins faire le nul et on est parvenu à se libérer ensuite. À la mi-temps, le coach nous a demandé de sortir, de créer plus de mouvement à l’avant et de garder le ballon. Ce point pris face au leader est important. On a déjà joué de bons matches avant, mais ça ne nous souriait pas. Ici, on a réussi à prendre ce point. »