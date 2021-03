Karim Belhocine satisfait de la réaction de ses joueurs face à Bruges: «Ils ont montré qu’ils ne voulaient pas laisser filer ce match»

Le Sporting de Charleroi a eu très chaud, mais a réussi à faire match nul face au Club de Bruges ce vendredi soir. Les Zèbres étaient très mal embarqués après un auto-but de Dessoleil encaissé dans les premières minutes de jeu, mais Nicholson a offert un point à son équipe à la 90e minute. Au terme de ce match, c’est un Karim Belhocine plutôt satisfait qui s’est présenté au micro d’Eleven Sports.

« On est parvenu à mettre fin à la série de Bruges. Ils ont gagné leurs 10 derniers matches avant celui-ci, mais maintenant je peux dire que mon équipe est la seule qui n’a pas perdu face à eux dans les 11 dernières rencontres », a commenté le coach du SC Charleroi. « Il ne faut pas oublier l’adversaire qu’on a eu face à nous, qui est d’une très grande qualité. En 1re mi-temps, nous étions assez timorés. Je ne parlerai pas de peur. On a plutôt montré un peu trop de respect. On n’allait pas à 100 % dans les duels, au contraire de Bruges. En 2e période on s’est offert les meilleures occasions. Mentalement, les garçons ont montré qu’ils avaient la volonté de ne pas laisser filer ce match. Ils avaient à coeur de ne pas perdre et ils ont réagi en conséquence. J’ai envie de les féliciter pour ça. »