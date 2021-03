Shamar Nicholson (SC Charleroi) satisfait après le nul face à Bruges: «Ce point peut nous remettre en confiance»

« C’est un sentiment fantastique de marquer dans les derniers instants et ainsi sauver un point », souriait le buteur Shamar Nicholson au terme de la rencontre, la physionomie du match lui faisait apprécier le résultat plus qu’un simple partage. « Mentalement, cela sonne comme une victoire ! On affrontait tout de même le leader, qui restait sur dix victoires de rang. Ce point peut nous remettre en confiance. On doit continuer comme ça et regarder vers l’avant. »

À titre individuel, l’attaquant jamaïcain pointait aussi un certain soulagement, lui qui n’avait plus marqué depuis le 9 janvier à Ostende. « Je l’attendais depuis longtemps, ça fait du bien », avouait-il, la patience ayant été aussi le maître mot pour lui tout au long de la partie, alors qu’il n’a hérité que de très peu de ballons. « Je n’ai pas eu la moindre occasion avant mon but. Tous les matches sont difficiles mais je dois bien avouer que celui-ci l’était particulièrement. Il fallait revenir, courir et se battre tout le temps. Et surtout rester confiant, patient, défendre pour ne pas prendre un but de plus et on l’a fait. »

Et d’évoquer les objectifs de fin de saison, alors que les Zèbres pointent désormais à la 9e place. « Le Top 4 ? Bien sûr que c’est possible, rien n’est fini. Vous le voyez au classement, tout le monde peut battre tout le monde. On doit y croire. »