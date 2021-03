Coupe de l’America : toujours l’égalité parfaite entre Team New Zealand et Luna Rossa (3-3)

Alors que ce vent faible est supposé avantager les Italiens, on pouvait s’attendre à un copier/coller dans la deuxième régate du jour (la 6e de cette 36e édition). Il n’en fut rien, car cette fois, ce sont les Néo-Zélandais qui se présentèrent en meilleure position devant la ligne de départ, et franchirent celle-ci avec une avance sur les Italiens relativement comparable à celle enregistrée lors de la précédente régate.

Comme les deux premiers jours, la course s’est jouée dès le départ. Mais cette fois, les deux bateaux ne se sont pas présentés devant la ligne « collés » l’un à l’autre. Par un vent faible de 7 à 8 nœuds (s’il n’y a pas plus de 6,5 nœuds, les compétitions sont remises), Luna Rossa a passé la ligne de la régate n°5 avec 9 secondes d’avance sur ses rivaux (dans l’impossibilités de manœuvrer plus tôt), pour en avoir… 32 d’avance à la première bouée après avoir profité d’une partie du bassin mieux ventée ! Alors qu’aucun des deux équipages ne commit de fautes par la suite, les kiwis se rapprochèrent petit à petit pour terminer 18 secondes derrière leurs rivaux.

Bref, si le score est serré, il n’en fut pas totalement de même pour ce qui est de l’intensité des deux duels proposés ce samedi. Il n’empêche, les Italiens de Luna Rossa continuent de surprendre en soutenant parfaitement la comparaison avec le defender sur son terrain.

La suite de cette belle explication : ce dimanche (régates 7 et 8). Et alors que 7 victoires sont nécessaires pour remporter la Coupe de l’America, on sait que le verdict peut encore tomber lundi, à l’issue de la deuxième régate. Mais vu le côté serré des débats, on a des doutes…