Le Grand Oral de Philippe Lamberts: «La pandémie renforce la dérive autoritaire du pouvoir exécutif» (vidéo)

« Clairement, dans une situation de crise, l’exécutif a un rôle primordial à jouer. Est-ce qu’il y a un risque pour la démocratie ? La réponse est oui, c’est évident. Tout cela se passe à un moment de l’histoire particulier. La prise de contrôle de la vie politique par la branche exécutive est un phénomène qu’on observe partout en Europe et dans le monde. C’est une tendance naturelle. Je vais reprendre l’expression : ‘La justice est une administration alors que c’est une des trois branches du pouvoir, et le Parlement est une chambre d’enregistrement’. Cette tendance naturelle était déjà là avant la pandémie. Mais évidemment, la pandémie renforce la dérive autoritaire des exécutifs. En tout cas, la tendance des exécutifs à capter l’essentiel du pouvoir. Et je pense qu’en Belgique, même si on n’est pas aussi touchés qu’en France, on n’échappe pas à ça ».

Lire aussi Grand Baromètre: Wilmès et De Croo encore plébiscités

Pour ce qui est des mesures sanitaires, il poursuit en stipulant qu’il y a un équilibre à trouver entre sécurité et liberté. « Ici, on parle de sécurité sanitaire, donc on restreint les libertés au nom de la sécurité sanitaire. Comme hier ou avant-hier, on restreignait les libertés pour assurer la sécurité physique dans le monde des attentats. Mais la décision d’où on met le curseur entre sécurité et liberté par excellence est une décision qui doit être délibérée et débattue. Et nous n’y sommes pas. Et c’est là que je vois le plus grand risque. C’est dans le passeport vaccinal, c’est dans le fichage des données des gens. Je pense qu’il y a une menace considérable ».