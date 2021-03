Son lien fort avec Conte, son amitié avec Lautaro: les raisons qui poussent Lukaku à préférer l’Inter à Manchester City

Romelu Lukaku affole les compteurs cette saison avec l’Inter et il est donc logique que les plus grandes équipes soient sur le coup pour tenter de le signer. Manchester City est l’un des candidats potentiels et voudrait le Diable rouge comme remplaçant d’Agüero.

Cependant, selon la Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku ne bougera pas cet été et donne les raisons pour lesquelles il portera encore le maillot de l’Inter la saison prochaine.