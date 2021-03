Le cabinet de Frank Vandenbroucke confirme deux cas de thrombose après l’injection d’un vaccin AstraZeneca

« Un vaccin sûr et efficace »

Auprès du cabinet du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, on confirme à Sudinfo que deux cas de thrombose ont été signalés à l’Agence fédérale des médicaments (AFMPS) après l’injection d’un vaccin AstraZeneca. « Ce qui ne signifie pas qu’il y a par ailleurs un lien de cause à effet », explique France Dammel, porte-parole du ministre à nos confrères de Sudinfo. Et d’ajouter : « C’est un vaccin sûr et efficace. Et ce pour toutes les personnes de 18 ans et plus. Il diminue ainsi le risque d’hospitalisation de 94 % ».