Birmanie: au moins trois morts lors de nouvelles manifestations après des violences nocturnes (photos)

L’armée réprime de plus en plus durement les protestations quotidiennes contre la prise du pouvoir par une junte militaire qui a renversé le 1er février le gouvernement civil d’Aung San Suu Kyi.

Cette capture d'écran d'une vidéo fournie à l'AFPTV par une source anonyme et prise le 12 mars 2021 montre les forces de sécurité frappant un résident dans le canton de Thaketa à Yangon, alors que la répression se poursuit contre les manifestations de manifestants contre le coup d'État militaire. - AFP

Au moins trois personnes ont été tuées samedi dans de nouvelles manifestations en Birmanie, après une nuit de violences meurtrières lorsque les forces de sécurité ont réprimé des veillées en mémoire des dizaines de morts tombés depuis que l’armée a pris le pouvoir. L’armée réprime de plus en plus durement les protestations quotidiennes contre la prise du pouvoir par une junte militaire qui a renversé le 1er février le gouvernement civil d’Aung San Suu Kyi. La répression a fait plus de 70 morts, selon des experts de l’ONU.

Lire aussi Birmanie: l’ONU condamne enfin la junte, mais la violence meurtrière continue Des centaines de milliers de personnes continuent néanmoins de se rassembler dans tout le pays pour réclamer le retour de la démocratie et la libération de la prix Nobel de la paix. Elle n’a plus été vue en public depuis son arrestation lors du putsch et doit être présentée à un tribunal lundi.

Samedi, les forces de sécurité ont à nouveau réprimé des rassemblements dans la deuxième ville du pays, Mandalay.