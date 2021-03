Vaccin AstraZeneca: pour la task force vaccination «les avantages l’emportent sur les risques»

Un raisonnement qui est partagé par la task force vaccination au niveau belge.

«Les avantages l’emportent sur les risques. La balance est positive», a affirmé samedi l’un de ses membres, le professeur Jean-Michel Dogné lors d’un point de presse en ligne.

Il a cité les trente cas rapportés d’incidents thromboemboliques par rapport aux quelque cinq millions de personnes vaccinées au sein de l’Espace économique européen (EEE). C’est une incidence inférieure à celle que l’on trouve dans la population générale, a souligné le professeur Dogné, qui dirige le département de pharmacie de l’Université de Namur et est expert auprès de l’Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) ainsi qu’auprès du comité mondial de sécurité vaccinale de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Auprès du cabinet du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, on confirmait à Sudinfo samedi matin que deux cas de thrombose avaient été signalés à l’Agence fédérale des médicaments (AFMPS) après l’injection d’un vaccin AstraZeneca. «Ce qui ne signifie pas qu’il y a par ailleurs un lien de cause à effet», expliquait France Dammel, porte-parole du ministre à nos confrères de Sudinfo. Et d’ajouter: «C’est un vaccin sûr et efficace. Et ce pour toutes les personnes de 18 ans et plus. Il diminue ainsi le risque d’hospitalisation de 94%».

Retards de livraisons

Par ailleurs, le groupe AstraZeneca a annoncé samedi après-midi de nouvelles réductions de livraison de son vaccin contre le Covid-19 à l’Union européenne, invoquant des restrictions d’exportation.

«AstraZeneca est au regret d’annoncer une baisse des livraisons de vaccins contre le Covid-19 à l’Union européenne malgré son travail sans relâche pour accélérer l’approvisionnement», a déclaré un porte-parole.