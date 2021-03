Tirreno-Adriatico: Pogacar remporte la 4e étape et prend le maillot de leader à van Aert (vidéo)

Tadej Pogacar (UAE Emirates) a remporté la quatrième étape de Tirreno-Adriatico entre Terni et Prati di Tivo (148 km) samedi. Il a devancé Simon Yates (BikeExchange) et Sergio Higuita (Education First-Nippo). Le Slovène fait coup double et prend la tête du classement général au détriment de Wout van Aert, 9e de l’étape à 45 secondes. Dès les premiers kilomètres, un groupe de quatre coureurs s’isolait en tête de la coure : Mattia Bais (Androni), Benjamin Thomas (Groupama-FDJ), Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) et Emil Vinjebo (Qhubeka Assos). Parti en contre, Marco Canola (Gazprom-RusVelo) venait s’ajouter au groupe de tête quelques kilomètres plus loin.

Après avoir compté plus de 9 minutes de retard, le peloton réduisait quelque peu l’écart sous l’impulsion d’UAE Emirates mais la victoire était encore possible pour l’échappée qui ne comptait plus que Thomas, Bais et Würtz Schmidt dans ses rangs.

À 14 kilomètres de la ligne, Thomas et Würtz Schmidt se débarrassaient de Bais. Le Norvégien plaçait ensuite une accélération et s » isolait en tête à 12 km de l’arrivée. Dans le peloton, Egan Bernal tentait une attaque et était suivi par Tadej Pogacar mais les deux hommes étaient rapidement repris par un groupe composé de Wout van Aert, leader du général.