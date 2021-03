Cristiano Ronaldo sort du silence et répond aux critiques après l’élimination de la Juventus en Ligue des champions

Au cœur des critiques après des prestations décevantes face à Porto, qui a éliminé la Juventus en huitièmes de finale de Ligue des champions, Cristiano Ronaldo est sorti du silence via un post sur son compte Instagram. Annoncé sur le départ du club piémontais, potentiellement en direction du Real Madrid, le quintuple Ballon d’Or s’est contenté d’insister sur l’importance de se remettre sur pieds, et de se concentrer pleinement sur les objectifs à venir en Italie.

« Plus important que le nombre de chutes que vous faites dans la vie, c’est la rapidité et la force avec lesquelles vous vous remettez sur pied… Les vrais champions ne se brisent jamais. Nous nous concentrons déjà sur Cagliari, sur la lutte pour la Serie A, sur la finale de la Coupe d’Italie et sur tout ce que nous pouvons encore réaliser cette saison. Il est vrai que le passé appartient aux musées, mais heureusement, le football a de la mémoire… et moi aussi ! L’histoire ne s’efface pas, elle s’écrit chaque jour avec de la résilience, de l’esprit d’équipe, de la persévérance et beaucoup de travail. Et ceux qui ne comprennent pas cela ne connaîtront jamais la gloire et le succès », a écrit Ronaldo.

Lui aussi interrogé sur les rumeurs envoyant son attaquant vedette dans la capitale espagnole suite à l’élimination de la Juventus en Ligue des champions, Andrea Pirlo ne s’était pas affolé : « C’est normal qu’il soit déçu. C’est le cas de toute l’équipe d’ailleurs. C’est normal aussi qu’il y ait toutes ces rumeurs après une élimination. C’est la personne le plus importante au monde avec Messi quand on parle de football. C’est normal que l’on parle de lui. Mais n’oublions pas qu’il a toujours été là. Il a toujours montré sa valeur. Cela peut arriver qu’il y ait un match où il ne marque pas. Cela arrive à beaucoup de joueurs mais quand c’est avec lui, ça fait tout simplement moins de bruit », avait relativisé l’entraîneur de la Juve.