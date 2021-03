F1: petite frayeur pour Hamilton, Bottas réalise le meilleur temps de la 2e journée des tests de pré-saison (vidéo)

Bottas, vice-champion du monde en titre, a devancé le Français Pierre Gasly (AlphaTauri/+0.124) et le Canadien Lance Stroll (Aston Martin/+0.171). Lando Norris (McLaren/+0.297) et Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo/+0.471) complètent le top 5.

Lewis Hamilton, l’équipier de Bottas chez Mercedes, a connu une séance chahutée samedi matin avec une sortie de piste dans le virage 13. poussant les commissaires de course à interrompre la session durant 10 minutes.

Le septuple champion du monde a finalement pu reprendre le volant de sa monoplace quelques minutes plus tard et termine la journée avec le 15e et avant-dernier temps (+3.110). Sebastian Vettel (Aston Martin) ferme la marche après avoir connu des problèmes de boîte de vitesse sur sa monoplace samedi matin (+8.560).