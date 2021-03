Une nouvelle découverte archéologique en Egypte (photos)

Alors que les révélations se bousculent à propos de ses transactions douteuses dans les domaines minier et pétrolier et que l’homme d’affaires est accusé d’avoir fait perdre plus d’un milliard de revenus à l’Etat congolais, l’administration Biden a rétabli les sanctions empêchant les transactions en dollars et a annulé la licence accordée par Trump.