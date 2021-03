Wilfried Zaha (Crystal Palace) a refusé de s’agenouiller pour la lutte contre le racisme: «On s’isole avec ces gestes qui ne fonctionnent pas»

Véritable tradition sur les terrains de Premier League, il est devenu habituel de voir les 22 titulaires de chaque rencontre s’agenouiller avant le coup d’envoi, en signe de protestations contre le racisme. Ce samedi, l’attaquant de Crystal Palace, Wilfried Zaha, a refusé de poser son genou à terre avant la rencontre opposant les Eagles à West Bromwich, et est resté debout car il trouve ce geste « dégradant ».

Un acte que l’international ivoirien avait promis il y a trois semaines, avant de se blesser. « On essaie de montrer qu’on est égaux, mais en réalité, on s’isole avec ces gestes qui ne fonctionnent pas. Ce n’est plus suffisant selon moi », avait-il expliqué au Business Football Summit, organisé par le Financial Times.

« Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, mais pour moi personnellement, je sens que s'agenouiller est devenu une routine d'avant-match. Peu importe que nous nous agenouillions ou que nous nous tenions debout, certains d'entre nous continuent de subir des abus ».