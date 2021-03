Thomas Chatelle avant la demi-finale de Coupe d’Anderlecht contre Genk: «Il faudrait être fou pour ne pas jouer le coup à fond»

Pour Anderlecht, « c’est le match de l’année ». C’est d’ailleurs par cette expression que Vincent Kompany a défini la demi-finale de Coupe de Belgique face à Genk. Et celle-ci n’est certainement pas usurpée ! Car dans une saison pour le moins délicate, s’adjuger ce trophée permettrait aux Mauves de faire redescendre la pression qui pèse sur leurs épaules. Et de pouvoir aborder la dernière ligne droite de la phase classique de la D1A de manière plus sereine…

Une place dans le top 4 est loin d’être acquise pour les Anderlechtois à quatre matches de la fin de la phase classique. En effet, ils occupent la cinquième position et doivent encore affronter l’Antwerp et le FC Bruges, soit les deux premiers du classement… « Il s’agit d’une opportunité en or pour les Mauves car il ne leur faut que deux matches pour atteindre la Coupe d’Europe », analyse Thomas Chatelle, l’ancien joueur anderlechtois et genkois, aujourd’hui reconverti en consultant à la télévision. « Cette remarque est également évidemment valable pour le Racing, qui est troisième du championnat (ndlr : mais avec seulement trois points d’avance sur le RSCA). Il faudrait dès lors être fou pour ne pas jouer le coup à fond. » Car à la clé, c’est un ticket pour les barrages de l’Europa League qui attend le vainqueur de la Coupe. En cas d’élimination à ce stade-là, il serait reversé dans les poules de la toute nouvelle Conference League. Même si celle-ci ne parait pas des plus excitantes, c’est tout de même l’assurance de jouer plusieurs matches de Coupe d’Europe la saison prochaine. Ce qui ne serait certainement pas un luxe pour le Sporting qui n’y a plus goûté depuis deux saisons, après 55 ans ininterrompus de présence sur la scène continentale.

Mais pour parvenir à leurs fins, les Anderlechtois devront afficher leur meilleur visage. Car ils sont capables du pire comme du meilleur depuis l’entame de la saison. « En fait, c’est vraiment très difficile d’analyser ce club. L’équipe est imprévisible et très instable. Cette inconstance dans les prestations, c’est le propre d’une formation jeune. De plus, un élément rajoute encore de l’instabilité, à savoir le nombre de changements effectués d’un match à l’autre par Vincent Kompany. Cela donne une équipe qui est capable de sortir une toute grosse prestation et puis de passer complètement à côté de son sujet lors du match suivant. »

Genk, de son côté, n’est pas non plus un exemple de régularité cette année. « Lorsque Van den Brom a repris le flambeau de Thorup (ndlr : en novembre dernier), cela a bien fonctionné. Et puis, cela s’est corsé pour l’ex-coach anderlechtois, au point qu’il était à une défaite du limogeage. Heureusement pour lui, son équipe a su remporter un match fatidique contre Charleroi fin février et est parvenue, depuis lors, à relancer la machine. »