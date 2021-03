D1B: l’Union vise la victoire contre le RWDM pour décrocher le titre (direct, 0-0)

Le derby de la Zwanze de ce samedi pourrait se conclure par un événement: le titre de champion de 1B et surtout le retour en première division de l’Union Saint-Gilloise. Une victoire contre le RWDM assurerait en effet aux troupes de Felice Mazzu une promotion parmi l’élite du football belge, un événement attendu au Parc Duden depuis 1973. La promotion pourrait arriver aussi en cas de faux pas, mais dans ce cas, il faudra attendre le résultat de Seraing sur la pelouse du Club Bruges NXT le lendemain.

Après 22 journées, l’Union caracole en tête avec 56 points. Les Jaune et Bleu affichent un bilan impressionnant de 18 victoires pour 2 partages et 2 défaites, avec 55 buts inscrits et 19 encaissés. Depuis sa défaite (1-0) à Seraing le 19 novembre, l’Union n’a connu que des victoires en championnat. Soit 10 succès consécutifs en D1B.