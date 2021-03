L’Union Saint-Gilloise championne va retrouver la D1A 48 ans plus tard

Grâce à ce succès, les Saint-Gillois retrouvent donc le plus haut échelon du football belge pour la première fois depuis 1973. Une remontée qui s’effectue au terme d’une saison tout simplement exceptionnelle. En effet, les Jaune et Bleu n’ont, jusqu’à présent, perdu qu’à deux reprises. Au total, ils n’ont laissé que dix points en chemin. Mieux, ils ont battu le record du nombre de victoires d’affilée depuis que la Division 1B existe. Celui-ci était détenu jusqu’alors par Malines qui avait aligné neuf succès de rang lors de la saison 2018-2019. Avec sa victoire face à Molenbeek, l’Union en est à onze de suite. Une série qui est dès lors toujours en cours.

48 ans que l’Union attendait ça ! Ce samedi soir, les Saint-Gillois ont enfin vaincu le signe indien et entériné leur remontée en division 1 face – tout un symbole- au voisin du RWDM. Et ce, au terme d’une rencontre haletante de bout en bout et gagnée sur le score de 2-1 grâce à des buts, côté saint-gillois, d’Undav et François (c’est Lavie qui a marqué le goal molenbeekois).

Car ils le savent, ils reviennent de loin. De très loin même. En effet, il n’y a pas si longtemps que cela, l’USG végétait encore en Division 3 et évitait même de peu les affres de la Promotion. Ils devaient en effet passer par les barrages face à Leopoldsburg en 2013 pour se maintenir au 3e échelon national. Mais, paradoxalement, ce match aura amorcé la remontée du matricule 10. Car en 2015, les Saint-Gillois retrouvaient la D2. Et un plus tard, ils validaient même leur ticket pour la toute nouvelle Division 1B. En 2018, l’arrivée des investisseurs anglais (et de Tony Bloom, le propriétaire de Brighton & Hove Albion) allait amener l’USG dans une nouvelle ère sportive et financière. La troisième saison sous pavillon anglais allait donc être la bonne. La grande histoire de l’Union est à nouveau en marche.