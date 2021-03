Pays-Bas, France, Allemagne...: l’évolution de la pandémie de coronavirus en Europe

Les Pays-Bas ont enregistré 6.446 nouveaux cas de coronavirus entre vendredi matin et samedi matin, selon l’Institut royal néerlandais de santé publique (RIVM). Il s’agit du plus grand nombre de nouvelles contaminations en 24 heures depuis le 14 janvier.

Depuis le début de l’épidémie, il y a plus d’un an, plus de 1,1 million de Néerlandais ont été testés positifs au SARS-Cov-2 et plus de 16.000 en sont certainement décédés. Les chiffres réels sont probablement plus élevés.